Traduction

Au cours du mois d’octobre, le magazine Connect a une fois encore parcouru la Suisse (voir la carte) pour mesurer les performances des réseaux mobiles de Swisscom, Sunrise et Salt. Si les retours clients ces derniers mois laissaient entrevoir des résultats très proches entre Sunrise et Swisscom, très peu se seraient aventurés à envisager une victoire de Sunrise. Il faut dire que depuis que le magazine allemand teste les réseaux mobiles suisses, Swisscom a toujours remporté la première place. Vous me direz qu’on aurait dû s’en douter puisque l’an dernier Swisscom perdait déjà sa première place au niveau de la voix mais bon… Mais cette fois c’est fait, Sunrise est clairement l’opérateur numéro 1 dans tous les domaines et pas avec un ou deux points de différence mais 9 points. Précisons que Connect a passé cette année à un maximum possible de points de 1000 contre 500 les années précédentes, pour comparer les chiffres j’ai donc divisé les résultats de cette année par deux.

Publié par p@scal dans Mobile, Sunrise

J’écrivais il y a quelques jours que le lancement de Wingo démontrait que Swisscom était sous pression dans le mobile; on constate ce matin avec la publication des chiffres de Sunrise que c’est effectivement le cas. Le numéro 2 profite largement de cette évolution.

Au troisième trimestre, Sunrise a gagné 19600 clients mobiles avec abonnement, c’est 2600 de plus que Swisscom. Comme au niveau prepay les deux opérateurs perdent 27’000 clients, même sur le nombre total de cartes SIM Sunrise s’en sort mieux que Swisscom. C’est d’autant plus à relever du fait que Sunrise n’a pas bradé ses prix.

Avec la flexibilité de ses offres qui permet de changer d’abonnement quand on le désire, Sunrise est sans aucun doute aujourd’hui l’opérateur le plus fair-play avec les consommateurs. Ceci alors même qu’expliquer et faire comprendre cet avantage aux clients n’est pas forcément simple. Je l’ai remarqué encore cette semaine avec un journaliste me posant des questions par rapport au lancement de WINGO et qui me disait que le grand handicap de Sunrise était l’absence de roaming compris dans ses offres et était incapable de me répondre quoi que ce soit lorsque je rétorquais qu’ils avaient aussi des atouts.