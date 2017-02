Traduction

Publié par p@scal dans Fibre optique, Swisscom

On apprenait hier que Swisscom se retirait de ftth fr, association regroupant également Groupe E, Gruyère Energie, IB-Murten et le canton de Fribourg. Cette nouvelle n’est pas vraiment surprenante puisque de mon côté, en 2011 déjà (avant même la création formelle de ftth fr) je disais que Swisscom n’avait plus aucun intérêt d’être partie prenante dans de tels partenariats.

Pour en comprendre le pourquoi du comment, il faut se souvenir de la raison pour laquelle Swisscom s’est lancé dans ce genre de partenariats. En 2007, les Zurichois acceptaient à une très large majorité le déploiement d’un réseau de fibre optique et des villes comme par exemple Sierre en Valais étaient déja bien avancées dans la fibre optique. Bien assis sur son monopole sur le réseau cuivre, l’opérateur historique se rend compte un peu tard du danger qui le guette… Carsten Schloter, le défunt patron de Swisscom a donc une idée de génie qui pourrait permettre à son entreprise non seulement de combler son retard mais en plus d’empêcher que comme pour le cuivre le régulateur puisse intervenir sur la fibre. L’idée est simple, abandonner la concurrence sur les infrastructures en regroupant tous les acteurs (téléréseaux, entreprises électriques, etc) pour construire un réseaux commun à 4 fibres et faire jouer la concurrence uniquement sur les services.